Tasavallan presidentin juhannus menee mökillä – kauppareissuilla Niinistö käyttää hengityssuojainta: "Varovaisuus on valttia, se kannattaa kaikkien muistaa"

– Nyt niille valmiuslain erityisvaltuuksiin ei ole tarvetta. Haluaisin kuitenkin korostaa, ettei tuo ollut summerin soitto, että palataan normaaliin. Tietty varovaisuus on paikallaan. Uudessa-Seelannissa ja Kiinassa on havaittu uusia tartuntoja ja se on pieni hälytysmerkki, Niinistö puhui tänään Politiikan toimittajat ry:n etätapaamisessa.

Niinistö oli tyytyväinen siitä, kuinka hyvin Suomi on koronaviruksen kanssa selvinnyt.

– Kovin kahdella tavalla ovat eri maat selvinneet. Suomi on onneksi siinä porukassa, jotka ovat selvinneet hämmästyttävän hyvin. Siinä on monta tekijää takana. Ehkä pienemmissä maissa on ollut helpompi saada varaovaisuuden sanoma ja käytäntö läpi, Niinistö pohtii.

Omassa arjessaan presidentti noudattaa yhä varovaisuutta. Juhannuksena presidentin perhe aikoo mökkeillä.

– Aiomme olla mökillä juhannuksena. Käytän yhä kauppareissuilla hengityssuojainta. Varovaisuus on valttia, se kannattaa kaikkien muistaa, Niinistö sanoi.

Talous askarruttaa

Niinistö toi tapaamisessa esille huolen siitä, että koronaviruksen aiheuttama talouskriisi voi vakavoitua, jos luottamus rahajärjestelmään pettää.

– Vähän askarruttaa tämä kokonaisuus, että nyt on hieman vallalla ajattelu, että rahaa on eikä velkaa tarvitse maksaa takaisin. Se on epäilyttävää. Tarvitsemme jatkuvasti tuotantoa ja työtä. Jos leviää ajattelu, että rahaa tulee enemmän kuin pystymme tuottamaan, se on ongelmallista, presidentti puhui.

Euroopassa on käynnissä useita eri elvytystoimia, joihin liittyy se, että velkaantuminen ja rahan määrä lisääntyvät.

– Keskuspankit ovat luoneet tyhjästä rahaa. Olen kaipaillut uudenlaista mentaliteettia noin kolmen vuoden päähän, jolloin korona on toivottavasti selätetty. Tämä tie ei voi jatkua. Parin kolmen vuoden päästä keskusteluun tulee velkojen anteeksianto. Jos näin käy, on tarkkaan pidettävä huolta, että luottamus rahajärjestelmään säilyy.

– Ei voi olla niin, että rahaa luodaan tyhjästä. Miten luottamus säilytetään? On mielestäni palattava perinteiseen talousajatteluun joka tarkoittaa tarkkaa taloustoimintaa. Hyvä syntyy työstä ja tuotannosta. Tämä on suosikkiaiheeni, Niinistö kertoi.

Miten maailma järjestäytyy?

Koronavirus ei Niinistön mukaan aiheuttaa itsessään suuria mullistuksia geopolitiikkaan. Vuosia jatkuneet kehityssuunnat jatkuvat ja voimistuvat presidentin mukaan

– Geopoliittisessa tilanteessa moni kyselee, miten maailma järjestäytyy uudelleen. Tämä ei muuta kehityskaarta, joka alkoi muutama vuosi sitten. Tämä vahvistaa ja nopeutaa sitä. Maailma kaksinapaistuu USA:n ja Kiinan ympärille ja nämä maat ovat toistensa niskassa.

Niinistön mukaan monenkeskeinen kansainvälinen politiikka heikkenee.

– Yhdysvallat on haluton monenkeskeiseen yhteistyöhön. Kiina rakentaa oman mallistaan yhteistyötä. Myös Venäjältä kuuluu puheita, että monenkeskeisyys on tärkeätä. Minkälaista monen keskeisyyttä syntyy. Se on ratkaisevinta.

Niinistö korostaa, että erityisesti asevalvontaa ja -riisuntaa pitäisi pystyä tekemään.

– Maailman suuret olisi saatava istumaan samaan pöytään, vaikka ennuste ei olisi kovin kaksinen.

Tasavallan presidentti toivoo, että EU pystyisi puhumaan kansainvälisillä areenoilla yhdellä äänellä ja siten vaikuttamaan suotuisasti geopolitiikan kehitykseen.

– Nyt jos koskaan tarvittaisiin eurooppalaista, yhtä ääntä, jossa emme valitse puolia vaan olemme oma puolemme, Niinistö sanoi.

Niinistö ei usko, että Suomen ja Ruotsin välille syntyisi eripuraa sen takia, että rajat ovat kiinni.

– Meidän on kerrottava, että ihmiset ovat olleet täällä kovilla, kun pandemiaa vastaan on taisteltu. En usko, että Ruotsin kanssa syntyy säröä.

Myös Venäjän kanssa ei Niinistön mukaan ole ollut ongelmia, vaikka rajoja on puolin ja toisin suljettu.