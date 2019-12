Presidentti julisti Burkina Fasoon suruajan: 35 siviiliä kuoli jihadistien hyökkäyksessä – Suurin osa uhreista naisia

Yli puoli miljoonaa jättänyt kotinsa

Mikään ryhmä ei ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta Burkina Fason hyökkäykset on yleensä yhdistetty al-Qaidaan tai Isisiin.

Naapurimaa Malista levinnyt jihadistiväkivalta on piinannut Burkina Fasoa viime vuosina. Vuodesta 2015 lähtien hyökkäyksissä on kuollut Burkina Fasossa yli 700 ihmistä, ja noin 560 000 on joutunut jättämään kotinsa.