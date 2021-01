Presidentti Biden ehdottaa viiden vuoden jatkoa Yhdysvaltain ja Venäjän väliselle aserajoitussopimukselle

Uusi hallinto aloittamassa Venäjään kohdistuvia tutkintoja

Navalnyi itse on syyttänyt myrkytyksestä Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä, joka hänen mukaansa toimi presidentti Vladimir Putinin käskystä. Venäjä on kiistänyt myrkyttämisen.

Lisäksi Yhdysvallat aikoo tutkia tapporahoja, joita Venäjän tiedusteluviranomaisten on väitetty maksaneen Afganistanissa äärijärjestö Talebanille. Venäjän on epäilty tarjonneen Talebanin taistelijoille salaisia palkkioita, jos he onnistuvat tappamaan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten sotilaita.