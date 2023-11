Presidentinvaalien tilanne Pöllöraadin puntarissa: Yksi puhisee intoa, toinen on liian varovainen ja kolmas voi sekoittaa pakan vielä täysin

Uuden Suomen päätoimittajan Jenni Tammisen mukaan muutos on merkittävä.

– Heidän takanaan tilanne tuntuu olevan aika staattinen, mutta kyllä Stubb on tehnyt kovan nousun, Tamminen sanoo.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Haavisto on menettänyt gallupjohtonsa. Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittajan Marko Junkkarin mukaan Stubbin kampanja on ollut nousujohteinen.