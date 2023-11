Stubb itärajan tapahtumista IS:n presidenttitentissä: Tämä on hybridioperaatio

– Tilanne on hyvin samankaltainen kuin vuonna 2015–2016. Onko tämä hybridioperaatio? Ilman muuta tämä on sellainen. Venäjän valtio aseellistaa ihmisen ja on valmis lähettämään ihmisiä rajan yli, Stubb sanoi tentissä.

Rajavartiolaitos arvioi MTV Uutisille Venäjän muuttaneen toimintatapojaan, sillä se on aikaisemmin tarkistanut matkustusasiakirjat ja osin myös estänyt henkilöiden maastalähdön. Nyt kansainvälistä suojelua hakeneilta henkilöiltä on puuttunut matkustusasiakirjoja.

"Asiaa seurattava päivittäin"

– Jos katsoo Venäjän potentiaalia – jos se valitsee taktiikan puskea tai rohkaista ihmisiä Suomen rajanylityspaikoille, ollaan hyvin kriittisessä tilanteessa. Asiaa on seurattava päivittäin. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunnan on istuttava alas presidentin kanssa, Haavisto arvioi tentissä.

– Oleellista mielestäni on painottaa, että viranomaisilla on vastaanottokapasiteettia. Jos puhutaan sen kaltaisista määristä kuin tähän asti, niin se ei kriisiytä meitä. Toki, jos käy niin, että tulijoiden määrä on erittäin suuri tai tilanne on muuten vaikeasti kontrolloitavissa, niin meillä on lainsäädännössä mahdollisuuksia keskittää turvapaikanhakua tietyille rajanylityspisteillä.