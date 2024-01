Presidentinvaalien tietoturvan takaa viime kädessä paperinpala

Oikeusministeriön mukaan presidentinvaalien tietoturvariskit on arvioitu tarkkaan. Niiden varalle on laadittu suunnitelmat ja suunnitelmien toteuttamista on harjoiteltu. Viime kädessä vaalin tietoturvallisuuden takaa paperinen äänestyslippu, kertoo Oikeusministeriön vaalijohtaja MTV Uutisille.