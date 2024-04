Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Purran tilanteesta: Ministereihin kohdistuvien uhkausten määrä on kasvussa

Turvallisuusjohtaja: Ministerille on kerrottu ajankohtaan liittyvistä turvallisuuspoikkeamista

– Kokonaisarvio on aina laajempi ja ministeri on ollut tietoinen tähän ajankohtaan liittyvistä turvallisuuspoikkeamista, jotka liittyivät hyvin lähelle tuota ajankohtaa, missä nämä suunnitellut toritapahtumat oli. Näin ollen tämä arvio, mihin on päädytty, niin se on täysin luonnollinen seuraus näistä tämmösiin ministerin henkeä ja terveyttä uhkaviin viesteihin tai tapahtumiin. Ja siinä mielessä päätös [perua yleisötilaisuudet] on ihan luonnollinen, Kurvinen sanoo.