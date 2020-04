Korona pisti vauhtia verkkokauppaan ja paketteja liikkuu kuin jouluna – "Nyt oli vain muutaman viikon varoitusaika"

Postin teettämän kyselyn mukaan lähes viidennes suomalaisista kertoo lisänneensä verkko-ostamistaan poikkeustilan aikana. Kyselyn perusteella eniten verkko-ostamistaan on lisännyt ikäryhmä 18–34-vuotiaat, joiden verkkokauppakäyttäytyminen on muutenkin aktiivisinta.

Kymmeniä uusia noutopisteitä avataan

– Siirrymme entistä enemmän samanlaiseen malliin kuin jouluna, jolloin meillä on ollut auki jopa sata väliaikaista noutopistettä, kertoo Arttu Hollmérus.

Koronaan liittyvät liikkumisrajoitukset on Postissa huomioitu siten, että pakettien säilytysaikaa pakettiautomaateissa ja posteissa on pidennetty aiemmasta seitsemästä päivästä 21 päivään.

Pakettien kotitoimitukset moninkertaistuneet Matkahuollossa

Postin suurimmalla kotimaisella kilpailijalla Matkahuollolla pakettien kotitoimitusten määrä on moninkertaistunut viime aikoina. Noutopisteisiin toimitettavien pakettien määrä on puolestaan kasvanut yli 50 prosenttia.

Pakettien määrä on moninkertaistunut kevään aikana Matkahuollossa.

Matkahuolto on laajentanut kotitoimitusten aikoja ja tavoitteena on myös tuplata pakettiautomaattien määrä lähikuukausina. Yhtiön verkostossa on tällä hetkellä 400 yhteiskäyttöistä pakettiautomaattia.