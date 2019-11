Postilakon yllättävä seuraus: kymmeniä lehtiä voi viikonloppuna lukea mielin määrin ilmaiseksi verkossa – "On ihailtavaa, miten aktiivisesti ja kekseliäästi on tartuttu toimeen"

– Suomalaisilla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus tutustua elämään eri puolilla Suomea yli sadan paikallislehden kautta, Sanomalehtien Liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen kommentoi tiedotteessa.

– On ihailtavaa, miten aktiivisesti ja kekseliäästi paikallislehdissä on tartuttu toimeen tässä poikkeustilanteessa. Halu palvella asiakkaita on suuri, Hannikainen kehuu.