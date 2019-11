Kaikki sanomalehdet eivät päässeet postilakon takia varhaisjakeluun – Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja päätyi oman lehtensä jakajaksi: "Minulla on tässä auton peräkontti täynnä lehtiä"

Tilanne on poikkeuksellinen siksi, koska Maaseudun Tulevaisuus ilmestyy koko maassa päiväjakelun mukana. Päiväjakelu taasen kuuluu lakon piiriin. Lehti oli siis neuvotellut Postin kanssa mahdollisista tilapäisjärjestelyistä.

Varhaisjakelu rajautuu lakon ulkopuolelle

Lehden kustantajan Viestilehdet Oy:n myyntijohtaja Petri Numminen on niin ikään harmissaan tilanteesta.

– Tilanne on meille erityisen haastava, sillä olemme valtakunnallinen, päiväjakelussa ilmestyvä lehti. Monilla maakunta- ja paikallislehdillä on taasen heidän itsensä omistamia jakeluyhtiöitä, jotka operoivat varhaisjakelun kautta. Me olemme täysin perusjakelun varassa.