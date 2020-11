Hallitus yrittää lopettaa verotietojen salaamisen – kuntaministeri Paatero MTV Uutisille: Keskustelut lakimuutoksesta aloitettu

– Suomalaisessa yhteiskunnassa on totuttu siihen, että kaikki tiedot ovat nähtävillä. Sillä on iso merkitys talousrikollisuuden torjuntaan ja myös korruption torjuntaan. Tästä syystä olisi hyvä, jos päästäisiin siihen, ettei voida kieltää tietojen julkisuutta, Paatero kertoi MTV Uutisille.

– On aloitettu keskustelua vero-osaston kanssa siitä, miten lainsäädännöllä voitaisiin muuttaa tätä tilannetta. Mitään aikataulua ei vielä ole, mutta keskustelu on aloitettu siitä, mitkä olisivat ne keinot, että lainsäädännöllä voitaisiin avoimuutta parantaa, Paatero selvittää.

Marin: koronalait saavat jatkoaikaa

– Nyt on käyty neuvotteluja siitä, millä tavoin näitä koronalakeja jatketaan ja on selvää, että on tarpeen jatkaa esimerkiksi yrittäjien sosiaaliturvaa, koska koronatilanne on vakava. Yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat tarvitsevat tukea tällaisessa tilanteessa.