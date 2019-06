Posti muuttaa pakettikuljetuksiaan koko maassa – suurin osa paketeista noudettava jatkossa pakettiautomaatista

Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden arkea ja nopeuttaa paketin saapumista, Posti kertoo tiedotteessaan. Muutos ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Taustalla on Postin uusi tekninen ratkaisu, jonka avulla paketit voidaan ohjata haluttuun määränpäähän. Mitä todennäköisimmin paketti viedään pakettiautomaattiin, koska yli puolella suomalaisista pakettiautomaatti on lähempänä kotisoitetta kuin perinteinen Posti.

Pakettien ohjausta on testattu Turun keskustan alueella huhtikuusta alkaen ja muutos laajenee nyt valtakunnalliseksi. Uudistus alkaa Espoosta ja Hämeenlinnasta keskiviikkona. Tämän jälkeen muutos tehdään paikkakunta kerrallaan kuluvan kesän aikana.

Pakettiautomaattien määrää lisätään entisestään



Suomessa pakettiautomaatteja on ympäri maata. Postin pakettiautomaattien käyttöaste on korkein Forssassa, Pukkilassa, Eurassa, Karkkilassa ja Kaustisella. Suurista kaupungeista käyttöaste on korkein Riihimäellä, Keravalla ja Järvenpäässä.