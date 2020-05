Koronapandemia kurittaa: Posti aloittaa yt-neuvottelut – suunnittelee perjantaijakelun keventämistä kesällä

Posti aloittaa myös yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista, jotka koskisivat Postipalvelut-liiketoimintaryhmän tuotantoa ja hallintoa sekä Posti Group -konsernin hallintoa. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 8 000 ihmistä.

Poikkeusaika elokuun loppuun asti

Postin mukaan koronapandemia on iskenyt rajusti etenkin yritysten, viranomaisten ja yhteisöjen lähetyksiin, joista on kertynyt aiemmin noin 96 prosenttia kaikista Postin kantamista kirjeistä. Kun korona on hiljentänyt bisneksen, paperilaskuja tai mainoksia ei enää lähetetä asiakkaille normaaliin tapaan.