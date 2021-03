Helsinkiin avataan Euroopan suurin pakettiautomaatti – yhteensä on 1002 luukkua

Koronan myötä entisestään kasvaneeseen pakettiliikenteeseen Posti vastaa rakentamalla lisää automaatteja. Tänään Helsinkiin avataan Euroopan suurin pakettiautomaatti, jossa on 1002 luukkua.

Koronan aikana pakettiliikenne on kasvanut mutta kirjeposti on vähentynyt jopa ennustettua rivakammin. Suomalaiset käyttävät mielellään pakettiautomaatteja.

– Suomi on edelläkävijämaa pakettiautomaateissa, sanoo Hollmérus.

Virheitä sattuu ja ne selvitetään

Sosiaalisessa mediassa törmää ajoittain tapauksiin, joissa kansalainen on julmistunut postin palveluun.

– Esimerkiksi täältä Munkkivuoresta on tullut palautetta, jossa on toivottu lisää noutopistekapasiteetti, ja nyt sitä on tänne saatu, kertoo Hollmérus seisoen luukun numero 1002 kohdalla.