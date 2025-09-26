Pörssisähkön hinta nousee lauantai-iltana todella kalliiksi.
Pörssisähköä.fi-sivuston mukaan sähkö on lauantaina kalleimmillaan seitsemän aikoihin illalla, jolloin sen hinta nousee lähes 38 senttiin kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hinta alkaa nousta reilusti ensimmäistä kertaa kuuden aikaan illalla, jolloin se ylittää 30 sentin rajapyykin. Kahdeksalta hinta alkaa pikkuhiljaa laskea mutta pysyttelee silti yli 25 sentin lukemissa.
Kello yhdeksältä illalla hinta on jo pudonnut alle 15 senttiin kilowattitunnilta.
Päivän keskihinta pörssisähkölle on lauantaina noin 10,8 senttiä kilowattitunnilta.
Lauantain korkea hintapiikki selittyy heikolla tuulivoimatuotannolla. Sunnuntaina tuulivoimatuotannon odotetaan palautuvan taas normaaleihin lukemiin.