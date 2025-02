Pörssisähkö huomattavan halpa keskiviikkona

Suomessa pörssisähkö on keskiviikkona huomattavan halpaa. Päivän keskimääräinen tuntihinta on vajaan sentin kilowattitunnilta.

Halvinta pörssisähkö on aamuyöllä kello kolmesta viiteen, jolloin hinta on 0,25 senttiä kilowattitunnilta. Kalleinta pörssisähkö taas on keskiviikkona iltakymmenestä yhteentoista, kun tuntihinta on noin kolme senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön 30 päivän keskihinta on vajaat kuusi senttiä kilowattitunnilta. Edellisiltä 12 kuukaudelta keskihinta on reilut viisi senttiä.

Verolliset hinnat käyvät ilmi esimerkiksi pörssisähköä.fi-sivustolta.

Sähkön hintaa laskee keskiviikkona osaltaan Suomen tuulivoimatuotanto, joka on Fingridin ennusteen mukaan kasvamassa tuntuvasti. Tuotanto lähti nousuun jo tiistaina iltapäivästä ja saavuttaa huippulukemat keskiviikkoaamuna. Ennusteen mukaan tuulivoimaa tuotettaisiin tuolloin noin 6 900 megawattituntia tunnissa.