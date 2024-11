Pörssisähkö on Suomessa keskiviikkona huomattavasti kalliimpaa kuin alkuviikolla. Pörssisähkön verollinen tuntihinta on keskiviikkona keskimäärin noin 14,8 senttiä kilowattitunnilta.

Kalleinta pörssisähkö on iltapäivällä kello viidestä kuuteen, jolloin hinta kohoaa reiluun 25 senttiin kilowattitunnilta. Keskiviikon halvin tuntihinta on puolestaan heti puolenyön jälkeen, jolloin hinta on noin 3,5 senttiä kilowattitunnilta.

Tiistaina pörssisähkön keskihinta oli vain hieman yli kaksi senttiä kilowattitunnilta. Maanantaina pörssisähkö oli tätäkin halvempaa, kun keskimääräinen tuntihinta oli alle puoli senttiä.