Pörssisähköstä saa pulittaa korkeaa hintaa tänäänkin – nämä ovat kalleimmat tunnit

Vuorokauden keskihinta kilowattitunnille on yli 23 senttiä. Halvinta pörssisähkö on illalla kello yhdestätoista puoleen yöhön, jolloin tuntihinta on reilut kuusi senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat ovat selvästi keskimääräistä korkeampia. Esimerkiksi 30 päivän keskihinta on vajaat yhdeksän senttiä kilowattitunnilta. Edellisten 12 kuukauden keskihinta taas on reilut kuusi senttiä kilowattitunnilta.

Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktori on vielä korjauksessa, mutta reaktorin on tarkoitus käynnistyä rajoitetulla teholla sunnuntaina. Loviisan ydinvoimalan ykkösreaktorissa on puolestaan meneillään vuosihuolto, jonka on määrä päättyä perjantaina.