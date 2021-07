Pörssilistautumisissa kaikkien aikojen vilkkain vuosineljännes – "Talousnäkymät erittäin hyvät"

Sen myötä on paljon yrityksiä, jotka ovat hänen mukaansa päättäneet investoida kasvuunsa. Sitä varten tarvitaan rahoitusta, ja listautuminen on yksi keino hankkia varoja.

– Markkinatilanne pörssissä on suotuisa. Kurssikehitys on ollut suotuisaa jo pitemmän aikaa, mikä on tärkeätä sen vuoksi, että listautumishanke kestää puolisen vuotta, Husman sanoo.

Piensijoittajien osakesäästötilit ovat merkittävä tekijä

Hän kertoo, että listautumisissa on menossa voimakas buumi muuallakin. OMX:n pohjoismaisiin pörsseihin on tähän mennessä listautunut tänä vuonna jo 115 yhtiötä, kun korkeimmillaan koko vuoden listautumiset ovat yltäneet noin 120 yhtiöön.

Husman arvioi, että sijoittajien kannalta on hyvä, että tarjolla on hyvin erityyppisten yhtiöiden osakkeita.

Listautuneita yhtiöitä yhteensä neljätoista

Tänä vuonna Helsingin pörssiin on listautunut päämarkkinalistalle seitsemän yhtiötä, joista kaksi on tullut First North -markkinapaikalta. First Northiin on listautunut myös seitsemän yhtiötä, eli listautujia on yhteensä neljätoista.