Buumi jatkuu: Jo yli kymmenen uutta yritystä listautumassa Helsingin pörssiin tänä vuonna – näin ne poikkeavat viime vuoden tulijoista

Husmanin mukaan suurin ero tämän ja viime vuoden listautujissa on siinä, että viime vuonna suurin osa oli alkuvaiheen kasvuyrityksiä ja tänä vuonna vuorossa on enemmän suurempia päämarkkinoille tulevia yhtiöitä.

Pörssin päälistalle nousi viime vuonna kuusi uutta yhtiötä ja kasvuyritysten First North -markkinapaikalle 23 yhtiötä.

– Meillä oli tavoitteena saada 14 miljoonaa euroa ja se saatiin kasaan. Kaikki tuli uusilta hienoilta sijoittajilta, jotka meillä on nyt kasassa. Se tullaan käyttämään erilaisiin kasvuhankkeisiin, tuotekehitykseen, yrityskauppoihin sekä toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, Administerin toimitusjohtaja Peter Aho sanoo.

Vihreä siirtymä vauhdittajana

– Olemme saaneet Suomessa jalkautettua kasvuyhtiöille suunnatun First North -markkinan, joka on hyvin tunnettu sijoittajien ja yritysten joukossa. Lisäksi yleinen talousnäkymä ja vihreä siirtymä ovat vauhdittaneet listautumisia.

– Ihan laidasta laitaan, mutta kohtuullisen paljon on kestävän kehityksen tukemiseen ja vihreään siirtymään liittyviä yrityksiä. Myös informaatioteknologia ja terveysalan yritykset ovat pitäneet pintansa listautujissa, Husman tiivistää.

Kiinnostusta myös maailmalta

– Listautumisessa tarvitaan yhtiö, joka haluaa listautua ja sijoittajia, jotka haluavat kasvua rahoittaa. Nyt molempia on ollut sankoin joukoin tarjolla.

– Kymmeniätuhansia suomalaisia piensijoittajia on lähtenyt mukaan pientenkin listautumisten anteihin. Lisäksi laajempi instituutiosijoittajien kiinnostus on ollut hyvällä tasolla ja maailmalta on ollut kysyntää Helsingin pörssin listautumisten suuntaan, Husman iloitsee.