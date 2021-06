Pörssiin tähtäävän AlfaTV:n omistajiksi ryhtyneet Harkimo ja Lehti kaipaavat kilpailijaa Ylelle: "Ei se ole mikään demokraattinen laitos"

Yhtiö ilmoitti myös saaneensa mukaan uusia sijoittajia. Heidän joukossaan on esimerkiksi liikemiehinä ja poliitikkoina tunnetut Hjallis Harkimo ja Eero Lehti. Muita yksityissijoittajia olivat esimerkiksi Joni Nelimarkka, Toivo Sukari ja Heikki Salmela.

– Tietysti uskon, että tässä on mahdollisuuksia. Tässä on pienet kulut ja hyvä rakenne, studiot ja rakennukset ovat hyviä. Kaikki rakennukset ovat myös velattomia, Harkimo kommentoi.

Myös Eero Lehti on positiivisilla linjoilla kanavan tulevaisuuden suhteen.

Ylelle kaivataan haastajaa

Harkimon mukaan uudelle medialle on Suomessa tarvetta.

– Yle tekee tällä hetkellä mielivaltaisesti ohjelmia. He valitsevat kenet he ottavat mukaan ja mitä tekevät, ei se ole mikään demokraattinen laitos.

– Maikkari ja Nelonen eivät tee asiaohjelmia, kyllä me tarvitsemme toisenkin kanavan niiden tekoon.Samoilla linjoilla on myös Eero Lehti, jonka mukaan uusi kanava on valistuneiden ihmisten asiakanava.