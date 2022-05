AlfaTV ilmoitti menettäneensä sijoittajita keräämänsä miljoonat – analyytikko ihmettelee varojen menetystä

Näkyvästi lanseeratun AlfaTV-kanavan omistava Brilliance Communications Oy on ilmoittanut kaupparekisteriin osakepääomansa menettämisestä. Ilmoitus tarkoittaa, että yhtiön oma pääoma on mennyt negatiiviseksi.

– Osakepääomat on tällä hetkellä menetetty. Rahoitusvaihtoehtoja selvitetään ja neuvotellaan koko ajan. Näyttää erittäin hyvältä. Todennäköisesti hyvin pian pystymme kertomaan positiivisia uutisia, asiat saadaan järjestykseen ja voimme jatkaa strategian mukaista kehittämistä, AlfaTV:n operatiivinen johtaja Vesa Halonen kertoo.

Osakepääoman menetyksen taustalla on Halosen mukaan se, että mainosmyynti on lähtenyt käyntiin yhtiössä oletettua hitaammin. Halosen mukaan yhtiöllä on kuitenkin yhä kassassa rahaa eikä tv-kanavan toiminta ole vaarassa.