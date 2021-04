Helsingin koronakyselytunti: Miksi ette rokota myös öisin? – seuraa tilaisuutta suorana!

Seuraa tilaisuutta:

Jolkkonen kertasi aluksi Helsingin koronatilannetta, ja kertoi, että tilanne on parantunut. Ilmaantuvuus Helsingissä on noin 88. Lukua halutaan edelleen alemmaksi, Jolkkonen sanoo.

Vapaavuori: Huomasin itse pari viikkoa sitten iäkkäiden rokotuskattavuus on erittäin hyvä. Voi olla sekin syynä.

Jolkkonen: Kapasiteetti on 70 000 rokotetta viikossa.

Jolkkonen: Käytämme niitä rokotteita, joilla on myyntilupa.

Tekeekö kukaan vertailua, oliko yo-kokeiden tuloksissa eroa etäkoulun vuoksi Helsingissä vs. muu Suomi?

Pohjolainen: Kyllä tehdään. Voin jälkikäteen sanoa, että kirjoitukset toteutettiin erittäin hyvin Helsingissä. Yli 3000 kirjoittavaa ja vain 12 myöhästyi valmistuminen. Se on normaali määrä.

Laitio: Avi päättää teattereissa kokoontumisrajoitukset. Tällä hetkellä kuusi henkilöä. Museoita säädellään asiakastiloina tartuntatautilaissa: Jos tila on yli kymmenelle hengelle, vaatii erityistoimia, kuten suunnitelman terveysturvallisuudesta ja turvaväleistä huolehtia. Kunnalliset vapaa-ajan palvelut ovat kiinni ainakin 16.5. asti. Yksityiset tekee itse päätöksensä. Viikoittain tarkastellaan tilannetta.

Vapaavuori: Nyt kun tilanne kehittyy positiivisesti, olemme voineet asteittain vapauttaa. Olemme lähteneet lapset ja nuoret -periaatteesta. Jos tilanne jatkuu hyvänä, vapun jälkeisellä viikolla tai sitä seuraavalla avataan vähän lisää. Meidän pitää pitää mielessä, että tautia on paljon.

Miten Helsingissä on aikomus käyttää koronapassia?

Jolkkonen: Näillä näkymin käytettävissä kesäkuun loppupuolella. On tarkoitettu matkustamiseen. Jotkut maat käyttävät muuhunkin, Suomessa selvitetään käytetäänkö. Toistaiseksi ei ole linjausta asiasta Suomessa.

Laitio: Luulen, että tässä viitataan siihen, että meillä on ollut tilanteita, joissa on varattu lapsille vuoro. Kentällä on ollut aikuisia, jotka eivät ole suostuneet lähtemään pois.