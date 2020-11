19 kysymystä ja vastausta koronasta – mitä saa ja kannattaa tehdä ja mitä ei?

Epidemiatilanne vaihtelee huomattavasti eri puolilla Suomea. Pääkaupunkiseudulla tilanne on erityisen vaikea, mutta esimerkiksi Itä-Savossa tautia on melko vähän. Siksi myös ohjeet ja toimintatavat vaihtelevat alueittain.

1. Miten paha Suomen epidemiatilanne on nyt?

Huolestuttava. Suomi on sen kynnyksellä, että tauti lähtee leviämään yhtä nopeasti kuin muualla Euroopassa. Lisärajoitukset voivat helpottaa tilannetta.

2. Miten monta ihmistä saa tavata viikossa?

Mahdollisimman vähän, mutta virallista suositusta tästä ei ole. Ihmisellä on useita eri elämänpiirejä. Kun ihminen käy vuorotellen kotona, harrastuksissa ja töissä, virus leviää piiristä toiseen. Siksi nyt kannattaa rajoittaa tapaamiset vain välttämättömiin ja huolehtia turvaväleistä, hygieniasta ja maskeista.

3. Voiko Etelä-Suomesta lähteä muualle Suomeen, esimerkiksi pohjoiseen? Entä toisinpäin? Kannattaako matkustaminen?

Harkintaa täytyy käyttää, jos menee alueelle, jossa epidemiatilanne on erilainen kuin kotipaikkakunnalla. Jos matkakohteessa ei ole paljon yhteyksissä paikallisiin ihmisiin, riski on pieni. Matkustamista eri paikkakuntien välillä ei ole kielletty, mutta alueet antavat siitä suosituksia.

4. Pitäisikö etätöitä tehdä, jos työpaikalla ei ole linjattu asiasta?

Tällä hetkellä suositellaan etätöitä laajasti. Esimerkiksi HUS-alueella etätyösuositus on ollut jo toista kuukautta. Etätyö vähentää ihmiskontakteja, eli varsinkin pahoilla tautialueilla siitä on hyötyä.

5. Miksi kouluihin tulee etäopetusta, vaikka se tuottaa oppimisvaikeuksia?

Peruskoulut eivät ole etäopetuksessa, mutta pääkaupunkiseudulla toisen asteen oppilaitokset ovat siirtymässä etäopetukseen. Nyt käytetään kaikki keinot tartuntojen vähentämiseksi. Peruskouluissa tartuntoja on ollut suhteellisesti vähemmän kuin vanhemmilla opiskelijoilla.

6. Saako ulkona pitää tilaisuuksia?

Siitä keskustellaan parhaillaan. Pääkaupunkiseudulla odotetaan aluehallintoviraston päätöstä yleisötapahtumien kieltämisestä. Vielä ei tiedetä, sallitaanko isoja kokoontumisia edes ulkotiloissa. Tauti on levinnyt myös ulkona, esimerkiksi opiskelijatapahtumissa.

7. Saako kuntosalilla tai uimahallissa käydä?

Tilanne vaihtelee alueittain. Uimahallit ja kunnalliset kuntosalit menevät pääkaupunkiseudulla kiinni. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan rajoittavan tilojensa käyttöä. Lisäksi esimerkiksi Pirkanmaalla rajoitetaan liikuntatilojen käyttöä. Kuntosali on riskialtis paikka, sillä etäisyyksien pitäminen on vaikeaa ja hengästyminen lisää pisaroiden leviämistä. Alueilla, joilla tauti ei leviä, liikuntatilojen käyttöä ei ole rajoitettu.

8. Saako junalla matkustaa ja pitääkö alaikäiselläkin olla maski?

9. Voinko mennä viettämään uuttavuottaHelsinkiin? Ovatko ravintolat siellä auki?

Ravintolat ovat ainakin nyt auki, mutta niiden aukioloaikoja, istumapaikkoja ja anniskelua on rajoitettu eri tavoin eri puolilla Suomea. Ei ole näköpiirissä, että ravintolarajoituksista päästäisiin lähiaikoina eroon. Rajoituksia tiukennetaan ja höllennetään aina tautitilanteen mukaan.

10. Tuleeko kaikkiin yläkouluihin maskipakko?

11. Eristetäänkö Uusimaa taas muusta Suomesta?

12. Auttaako kasvomaski oikeasti?

Tämänhetkisen tiedon mukaan auttaa. On tutkimusnäyttöä siitä, että jos viruksen kantaja pitää maskia, hän suojaa muita ihmisiä tartunnoilta. Maskilla ei siis suojella itseä, vaan muita.

Kunnollinen ja oikein käytetty kasvomaski auttaa niissä tilanteissa, joissa etäisyyttä ei voi pitää. Ongelma on se, että nyt iso osa tartunnoista tulee tilanteista, joissa maskia ei käytetä, eli lähipiirin kanssa.

13. Enkö saa nähdä enää tänä vuonna isovanhempia?

14. Onko pääkaupungin ulkopuolisia urheilukilpailuja rajoitettu? Loppuvatko kaikki urheilukaudet tänä vuonna kesken?

Urheilukilpailuissa on erilaisia rajoituksia. Niihin esimerkiksi otetaan tavallista vähemmän yleisöä ja maskien käyttö on osassa paikkoja pakollista. Urheilukilpailuja ei ole ainakaan toistaiseksi kielletty, mutta osa seuroista on perunut esimerkiksi jääkiekko-otteluita.