Porin mysteerikirjeen kirjoittajan haudantakaiset yllätystempaukset eivät jää tähän – kaupunginarkiston holvissa lepää mysteeriarkku: rautasalvat saa aukoa vasta 2056

Arkku lahden takaa

Mellinin oman ilmoituksen mukaan arkku sisältää postimerkkejä. Sisältö kuuluu Satakunnan Museolle. Arkku on sijoitettu Porin kaupunginarkiston holviin vuonna 1966, todennäköisesti siksi, ettei museolla ollut tuolloin riittävän turvalliseksi katsottuja tiloja.

Museolla on oikeus avata arkku kaksi vuotta ennen kuin Porin kaupunki täyttää 500 vuotta eli aikaisintaan vuonna 2056. Mellinin kehotuksen mukaan museo voi myydä merkit kokonaan tai osittain ja hankkia varoilla kokoelmiinsa museoesineitä.

Kyseessä on siis Mellinin kuolemanjälkeinen lahja 500-vuotiaalle kotikaupungilleen.

Lupausten lunastaja

– Mellin kertoi, että mysteerikuori sisältää jonkinlaisen muistikirjan, kuten se sisälsikin. Taustalla ei ollut mitään jekkua. Siten voi olettaan, että arkussa on postimerkkejä, kuten hän on luvannut. Mutta emmehän me ihan varmaksi voi vielä tietää, Jakomaa sanoo.