Pate Mustajärven päätös lopettaa Popeda ei ollut kollegojen mieleen: "Kaikki muut olisi kyllä jatkaneet" – rumpali etsii jo töitä!

– Aika shokki. Jotenkin Popeda on ollut niin kauan kuin muistan muksuna isoveljen sitä kuunnelleen ja sitä myötä itse. Mutta järki sanoo, että joskus kaikki loppuu ja jokaisen tietysti pitää tehdä elämässä omat päätöksensä. Onneksi musiikki säilyy ja toivottavasti ainakin Costello näkyy keikoilla vielä! Popedalle kiitos, toinen jakoi ajatuksiaan.

Popeda on yksi Suomen pitkäikäisimmistä aktiivisesti keikkailevista rock-yhtyeistä. Se on julkaissut 20 albumia ja sen levyjä on myyty liki 800 000 kappaletta. Popedaan kuuluu tällä hetkellä solisti Pate Mustajärvi, kitaristi Costello Hautamäki, basisti Alex Hautamäki, kosketinsoittaja Pate Kivinen ja rumpali Lacu Lahtinen.