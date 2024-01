Näin somessa reagoitiin Olli Hermanin uuteen pestiin Popedan solistina

Tammikuun ensimmäisenä päivänä julkaistiin jymy-yllätys, kun Pate Mustajärven taakseen jättämä Popeda julkisti uuden solistinsa. Yhtyeen uusi laulaja on muun muassa Reckless Love -yhtyeestä tuttu Olli Herman .

Tieto Hermanin tuoreesta pestistä on kirvoittanut yhtyeen faneilta paljon kommentteja eri sosiaalisen median alustoilla. Julkistus otettiin vastaan ristiriitaisin tuntein muun muassa yhtyeen virallisella Instagram-sivulla. Osa faneista odottaa innolla Hermanin debyyttiä Popedassa, osan mielestä valinta ei mennyt täysin nappiin.

– Mahtavaa. Olli on ainakin yllättävä ja mielipiteitä herättävä, mutta todella innoissani odotan millaiselle kuulostaa Popeda Olli Hermanin kanssa, toinen kommentoi.

– Hyvä valinta. Pahin virhe olisi ollut etsiä Pate-klooni täyttämään saappaita. Ne täyttää vain Mr. Mustajärvi itse. Nyt uusi ajanjakso manserokille, joka ei tarkoita, että vanhat ajat unohtuvat. Keep On Rocking, kolmas hehkuttaa.

Hermanin valinta ei miellyttänyt kaikkia

– On olemassa vain yksi ja ainoa Popeda ja se on Paten Popeda. Tämä on vain tylsä feikki, joka ei kiinnosta, yksi toteaa.