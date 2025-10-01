Britanniassa nuoria tyttöjä hyväksikäyttänyt miesjoukko on saanut yhteensä 174 vuotta vankeutta rikoksistaan. Asiasta uutisoivat muun muassa yleisradio BBC sekä suur-Manchesterin alueen poliisi.
Oikeudenkäyntiin edenneet rikokset tapahtuivat vuosien 2001 ja 2006 välisenä aikana Manchesterin seudulla sijaitsevassa Rochdalessa.
Miesten uhreina oli kaksi tyttöä, jotka on nimetty uutisessa tytöksi A ja tytöksi B. Uhrit eivät BBC:n mukaan olleet toisilleen tuttuja.
Pedofiiliringin johtajaksi nimetty 65-vuotias Mohammed Zahid tuomittiin 35 vuodeksi vankeuteen.
BBC:n mukaan ringin johtajaa kutsuttiin lempinimellä ”Boss man, pomomies".
Mohammedin kerrotaan muun muassa antaneen tytöille ilmaisia alusvaatteita pitämästään myyntikojusta. Vastineeksi mies halusi tyttöjen tarjoavan sekä hänelle että hänen ystävilleen seksipalveluja.
BBC: mukaan ringin johtaja, itsekin kolmen lapsen isä, osoitti uhreja kohtaan "kylmäävää piittamattomuuta."
Muiden ringin jäsenten tuomiot vaihtelivat 12 ja 29 vankeusvuoden väliltä. Kolmen miehistä kerrotaan syntyneen Pakistanissa.
Pidettiin orjina
Oikeuden mukaan uhrit olivat olleet rikostentekoaikaan nuorimmillaan 13-vuotiaita.
Uhreja oli hyväksikäytetty likaisissa autoissa, puistoissa, kujilla ja tyhjissä varastotiloissa. Miehet olivat tarjonneet uhreille huumeita, alkoholia ja tupakkaa sekä majapaikan.
Tytöt oli alistettu oikeudessa kuullun perusteella seksiorjan asemaan, ja heidän oli odotettu tyydyttävän miesten tarpeita näiden halun mukaisesti.
Uhrien oli tarjottava seksiä ”milloin vain ja missä vain” miehet halusivat, BBC kertoo.
Oikeus piti tyttöjä saalistaneiden miesten toimintaa vastenmielisenä.
– Heitä hyväksikäytettiin, heitä häpäistiin ja heidät hylättiin, tuomari Jonathan Seely kuvaili miesten toimintaa tuomitsemisen yhteydessä.
Lue myös: Seksuaalirikoksia verkossa tekevien iästä paljastui "shokeeraava tulos"
Tuomarin mukaan miehille olisi pitänyt olla täysin selvää, että vaikeasta taustasta tulleet nuoret tytöt hakivat huomiota, jota he eivät kodeissaan saaneet.
– Tytöt kokivat, ettei heillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin alistua jatkuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön.
Kaikki pedofiiliringin miehet työskentelivät BBC:n mukaan jonkinlaisella myynti- tai torialueella, tai taksinkuljettajina.
Uhri A kertoi oikeudessa, että tekijät olivat myös levittäneet hänen puhelinnumeroaan sadoille miehille.
Mitä tekivät viranomaiset?
Myös viranomaisten epäonnistuminen nousi esiin oikeuskäsittelyn aikana.
Tyttö oli kertonut sosiaalityöntekijöille vuonna 2004 viettävänsä aikaa vanhempien miesten seurassa polttaen kannabista ja juoden alkoholia.
Lue myös: Somessa leviää lapsiin ja nuoriin kohdistuva huolestuttava ilmiö – tästä on kyse seksikiristyksessä
Uhri B puolestaan oli asunut lastenkodissa ja kohdannut miehet aiemmin mainitulla torialueella.
Tytön mukaan viranomaiset tiesivät kyllä mistä oli kysymys, mutta eivät olleet ”riittävän huolissaan tehdäkseen asialle mitään.”
– Asia luki minua koskevissa tiedoissa, kun luin niitä, nykyisin jo kolmekymppinen nainen kertoi oikeudessa.
Uhri kertoo joutuneensa poliisin kanssa tekemisiin jo kymmenvuotiaana liittyen julkisilla paikoilla norkoiluun ja prostituutioon.
Sosiaaliviranomaiset ovat pyytäneet toimintaansa anteeksi.
9:13Katso: Lasten seksuaaliset hyväksikäyttäjät paljastivat motiivejaan pimeässä verkossa.