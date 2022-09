Omistajaohjausministeri Tuppurainen: Suomi ei hyväksy Uniperin kansallistamista ilman korvausta

– Tässä on neuvotteluosapuolina Fortum Uniperin enemmistöomistajana ja Saksan hallitus. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella, nyt kun NordStream-kaasuputki on lopullisesti kiinni, niin Saksalla vaikuttaa olevan vaikeuksia pitäytyä kesällä tehdyssä sopimuksessa Uniperin vakauttamisesta.

Tuppurainen sanoo, että tässä vaiheessa on tärkeää, että Fortum saa ja pystyy pitämään kahdeksan miljardin euron rahoituksen, jonka se on Uniperille antanut.

– Tässä on kysymyksessä yhtiöiden välinen neuvottelu Saksan hallituksen kanssa ja minua sitoo myös sisäpiirisäännökset, Tuppurainen toteaa.

Saksa, Uniper ja sen suomalainen enemmistöomistaja Fortum sopivat heinäkuussa pelastuspaketista Uniperille, joka on keskeinen osa Saksan energiajärjestelmää. Sittemmin yhtiön tilanne on entisestään huonontunut, kun Venäjä on lopettanut maakaasun toimituksen Nord Stream -putken kautta.