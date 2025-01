Pöllöraati: Perussuomalaisten kouluvaatimus oli provokaatio

Perussuomalaiset ovat julkaisseet oman alue- ja kuntavaaliohjelmansa, jonka sanavalinnat ovat herättäneet hämmästystä.

Vaaliohjelmassaan perussuomalaiset muun muassa vaatii, ettei kouluissa ole "pervoilua".

"Perusasiat kunniaan peruskoulussa – valistusta, ei pervoilua, kasvava lapsi tarvitsee muutakin kuin tofua", ohjelmassa sanotaan avaamatta asiaa enempää.

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen kertoo ihmetelleensä juurikin sitä, miksi ohjelmassa ollutta lausahdusta ei oltu selitetty mitenkään.

– Se oli tällainen erillinen tykittely. Niitä oli muutamia muitakin siellä, Loikkanen toteaa.

Loikkanen pohtii paluuta "vanhoihin hyviin aikoihin" niin sanotun pervoilun lopettamiseksi.

– Olen itse 1990-luvulla käynyt peruskoulun, niin silloin opettaja hyppäsi terveystiedon kirjasta yhdyntää käsitelleen kappaleen vain yli. Sitten jatkettiin opiskelua ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ei tullut pervoiltua kyllä koulussa siihen aikaan, Loikkanen veistelee.

Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala kertoo yhtyvänsä Loikkasen puheenvuoroon.

– Aloitin tämän uran jo 1970-luvulla ja silloin sitä osuutta (seksiä käsittelevää kappaletta) ei ollut edes kirjassa, koska silloin opeteltiin ulkoa virsiläksyjä.

Pöllöraadin juontaja Jesse Kamras toteaa, että vaaliohjelman lausahduksesta saa mielikuvan, että peruskoulussa puhutaan aamusta iltaan seksijuttuja.

Harkittua provokaatiota?

Ylen Politiikkaradion politiikan toimittaja Linda Pelkonen uskoo, että kyseessä on yksinkertaisesti provokaatio, jolla keskusteluun tuodaan "hassu sana".

– Luulen, että he (perussuomalaiset) haluavat välttää puhumasta siitä, että sairaaloiden yöpäivystyksiä on lakkautettu. On tehty ikäviä leikkauksia ja sellaisia päätöksiä, jotka osuvat nimenomaan heidän kannattajakuntaansa.

– Ei puhuta näistä oikeista asioista, joten puhutaanpa siitä, että tofun syöminen on pervoilua. Mikä pointti tässä on? En ole yhtään tajunnut. Minusta oli ihan ulkoavaruudesta koko juttu, Pelkonen jatkaa.

Haapala pohtii, että ehkä provosoiva otsikko on hyväksikin, että koulujen tilasta keskusteltaisiin.

– Ennen kaikkea, että mitä siellä opitaan. Sehän tässä tuntuu, että kun opetus on jotenkin karannut käsistä, niin missä siitä olisi hyvä keskustella ellei kuntavaalien alla, koska kunnilla ei paljon muita tehtäviä ole kuin opetustoimi.

Loikkanen toteaa, että perussuomalaisten vaaliohjelmassa kyllä nostettiin ongelmia esille.

– Sinänsä perussuomalaisia voi lohduttaa, että kyllä se pervoilu monessa koulussa loppuu, koska ne koulutkin loppuvat. Todennäköisesti seuraavalla valtuustokaudella tullaan siihen, että joissakin kunnissa ei ole enää koulua, niin ei ole myöskään pervoilua.

1:45 VIDEO: Perussuomalaisten vaaliohjelma: Kouluihin tarvitaan valistusta, ei pervoilua.