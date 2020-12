Näin Pöllöraati arvioi tv-tenttiä: Tunteisiin vedonnut Saarikko ylivoimainen voittaja – konemaiselle pääministeri Marinille täystyrmäys

Annika Saarikko (kesk.), 15 pöllöä

Petteri Orpo (kok.), 10 pöllöä

Jussi Halla-aho (ps.), 10 pöllöä

Mielipidemittausten ykkösellä kesti tentin loppumetreille muistaa, että hallituksen haastaminen on opposition hommaa. Illan tiukin letkaus lähti Saarikolle kepusta EU:n eurosäkkien heiluttajana ja tukiaishanojen valvojana. Halla-aho sanoi kyynisesti epäilevänsä hallituksen avanneen velkahanat kuntien koronatuissa, koska ensi vuonna on kuntavaalit.

Sanna Marin (sd.), 5 pöllöä

Odotin, että Marin olisi ollut aloitteellinen, tämähän oli väittely. Nyt hän jäi statistiksi odottelemaan puheenvuoroa. Siihen ei ollut mitään syytä, sillä 1) hän on tämän maan pomo, 2) hänellä on jatkuvassa käytössään maan paras tietämys eri asioista ja 3) hänen oma ulosantinsa on selkeäksi ja hyväksi testattu. Toimittajan kuuluu joskus inttää, mutta pääministerin kannattaa pitää pää kylmänä. Miksei Marin vastannut kuntien ylimääräistä tukimiljardia koskevaan kysymykseen yksinkertaisesti, että velkaa on nyt voinut ottaa, koska valtio saa sitä lähes ilmaiseksi? Parasta Marinia oli ryhdikäs vastaus hoitajien koronabonukseen: valtiovalta ei palkkoja päätä.