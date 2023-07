Orpo pitää keskustelua tärkeänä – politiikan toimittaja: "Ehkä laiturinnokasta mato-ongelta ei tätä riitaa käydä"

MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihumin mukaan "pallo on tietyllä tapaa RKP:lla". Kysymys kuuluukin, että mikä on RKP:n luotto hallituksen toimintakykyyn.

– Vastausta ei ole vielä saatu. Hiljaisuus on tässä mielessä varsin kovaäänistä. Kukaan RKP:n johtohahmoista ei halunnut esimerkiksi kommentoida haastattelupyyntöihini, että mikä se tilanne on, toteaa Neihum.

Neihumin mukaan se kertoo siitä, että epäluuloja on vielä jäljellä ja toisaalta myös siitä, että julkisuudessa velloneen kohun annetaan tietyllä tapaa jatkua.

– Minusta on todella tärkeää, että nyt keskustellaan siitä huolimatta, että on kesätauko. Keskustelu on se, mitä koko maa tarvitsee, Orpo totesi.