Varas vohki Järvenpäässä vähävaraisten perheiden lapsille tarkoitetut joululahjat ja levitti ruoka-avun hankeen

"Yhdistyksemme autoon murtauduttiin ke-to välisenä yönä klo 24-06 välillä Pellavakujalla. Auto oli valkoinen transit-pakettiauto. Autosta lähti pientä tavaraa varkaan mukaan. Suurin huoli kuitenkin on lahjakassi, joka sisälsi vähävarasille lapsille hankittuja lahjoja."

Autosta vietiin ruoat ja lahjat

Lapsiperheiden Tuki on pieni Järvenpäässä toimiva yhdistys. Yhdistys on pieni ja rajallisten resurssien takia he säilyttävät toisinaan yhdistykselle lahjoitettuja tavaroita autossa.