Oulun poliisi tutkii Raahessa tiistaina tapahtunutta koirahyökkäystä.
Poliisin mukaan irti ollut koira oli hyökännyt ohi pyöräilevän lapsen kimppuun.
Koira puri lasta useita kertoja ja aiheutti sairaalahoitoa vaativia vammoja.
Koira oli päässyt karkaamaan sitä vahtineelta henkilöltä.
Poliisi aloitti esitutkinnan ja samalla selvisi, että koira on aiemminkin käynyt ihmisten kimppuun.
Sivulliset pelastivat
Tilanteessa oli ainekset vielä pahempiin seurauksiin. Paikalle osuneet sivulliset saivat keskeytettyä koiran toiminnan ja kutsuttua lisäapua paikalle.
– Ilman heidän toimintaansa lopputulosta pystyy vain arvailemaan. Poliisi kiittää kyseisiä henkilöitä hyvästä toiminnasta, poliisi kertoo tiedotteessa.
Asiaa tutkitaan eläimen vartioimatta jättämisenä ja törkeänä vammantuottamuksena.
Koira on parhaillaan poliisin takavarikoimana. Poliisi on määrännyt koiran lopetettavaksi sen varsinaisen omistajan suostumuksella.
Poliisi ei kommentoi koiran rotua.