Poliisilla uutta tietoa Euran äitimurhasta – epäilty oli piiloutunut naapurin kesämökin saunaan, käyttäytyi uhkaavasti myös tätä kohtaan

Satakunnan käräjäoikeuden päätöksellä on vangittu todennäköisin syin vuonna 1997 syntynyt mies. Henkirikoksen uhriksi joutui asiassa epäiltynä olevan miehen äiti.

Poliisi kertoo tiedotteessaan kuulusteensa asiassa useita ihmisiä, ja tapahtumien kulku on hyvin poliisin tiedossa.

Poliisin mentyä murhapaikalle uhri oli jo menehtynyt

Epäilty on myöntänyt teon

Epäiltyä on kuulusteltu asiassa, ja hän on poliisin mukaan myöntänyt teon pääpiirteissään. Poliisi on yhdessä syyttäjän kanssa arvioinut esitutkinnassa esiin tulleita seikkoja, ja niiden perusteella asia tulee siirtymään syyteharkintaan murhana.