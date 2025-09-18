Itä-Uudenmaan poliisilla on käynnissä iso operaatio Vantaalla.
Itä-Uudenmaan poliisin viestintäsuunnittelija Heidi Saarinen kertoo MTV Uutisille, että Simonkylän pientaloalueella Vantaalla on parin tunnin ajan ollut käynnissä viranomaisoperaatio.
– Aloiteltiin tuossa kello 11.30–12 tänään, ja operaatio on edelleen käynnissä, Saarinen kertoi noin kello kolmelta iltapäivällä.
Saarisen mukaan kysymys on ”kiinteistöön kohdistuvasta etsinnästä”. Sen tarkemmin hän ei operaation tarkoitusta avaa.
Sivullisille ei operaatiosta Saarisen mukaan aiheudu vaaraa.
Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Iltalehden mukaan operaatioon osallistuu ainakin panssaroitu ajoneuvo, suojavarusteisia poliisimiehiä ja poliisikoira.