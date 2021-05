Poliisihallitus vaatii Helsingin poliisilta selvitystä romanien valvonnasta – "Kyse oli puhtaasti romaniyhteisön suojelemisesta"

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ylen mukaan Helsingin poliisilaitoksessa on vuosina 2013–2017 pidetty kirjaa romanien liikkeistä pääkaupunkiseudulla.

– Tänä aamuna on pyydetty Helsingin poliisilaitokselta selvitystä asiasta ja annettu viikon määräaika selvittää, että mistä tässä projektissa on ollut kyse ja mitkä ovat olleet sen tarkoitukset ja tavoitteet, ja yhtäältä miten projektin sisällä on huomioitu etnisen profiloinnin kielto, kertoi STT:lle poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Mikko Eränen perjantaina.