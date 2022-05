HS: Poliisi pahoinpiteli ja "siivosi" todisteet – Poliisin mukaan epäilyt annettu selvitettäväksi viime vuonna

Poliisihallituksen vastaus Helsingin Sanomien jutussa esitettyihin väitteisiin on, että esiin nostetut väärinkäytösepäilyt on annettu valtakunnansyyttäjälle esiselvitettäväksi viime vuonna.

HS: Poliisi pahoinpiteli ja "siivosi" todisteet

Väärinkäytöksistä voi ilmoittaa nimettömästi

– Esiselvityksestä ja siitä tiedottamisesta vastaa syyttäjä. On erittäin tärkeää, että väitteet ja niiden todenperäisyys selvitetään, jotta niihin voidaan reagoida. Jokainen esiin tullut epäkohta on liikaa. Poliisi ei kuitenkaan reagoi huhujen ja kuulopuheiden mukaan, vaan faktojen pohjalta, mistä syystä ulkopuolisen syyttäjän esiselvityksen lopputulos on keskeinen, Väisänen sanoo tiedotteessa.