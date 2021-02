"Poliisia kukalla heittänyt mies sai neljä vuotta vankeutta" – valkovenäläiset ovat jo väsyneitä protestointiin, mutta eivät aio luovuttaa

Kapinahenkeä on ilmaistu myös niin musiikkiesityksillä kuin graffitien maalauksella.

"Myös oikeuslaitos on brutaali"

Mielenosoittajilla on joka kerta riski joutua kiinniotetuiksi tai poliisiväkivallan uhreiksi. Valkovenäläisen ihmisoikeusjärjestö Viasnan mukaan maassa oli tammikuussa ainakin 220 poliittista vankia ja yli 1000 ihmistä syytettyinä poliittisista syistä.

Poliisiväkivallan lisäksi valkovenäläisissä oikeussaleissa on nähty absurdeja näytelmiä.

Oikeudenkäynneissä poliisit ovat saapuneet todistamaan maskit tai aurinkolasit kasvoillaan ja niin, että heidän henkilöllisyytensä on piilossa.

– Silti he ovat saaneet todistaa mielenosoittajia vastaan, ja tuomari on uskonut poliisin kertoman sanasta sanaan.

Tutkija: Lukashenkan hallinnolla ei enää samaa asema

Valko-Venäjään erikoistunut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau sanoo, että Valko-Venäjä on pattitilanteessa, jossa kumpikin osapuoli on tavallaan hävinnyt.

Lukashenkalle olennainen asia on yhä Venäjän tuki. Venäjä kamppailee tällä hetkellä omien oppositioprotestien ja muiden sisäisten ongelmien kanssa. Venäjä ei kuitenkaan halua antaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tukiprotesteille minkäänlaista lisäsytykettä Valko-Venäjän mahdollisesta demokratisoitumisesta.

EU:n reagointi on ollut Nizhnikaun mukaan hidasta ja heikkoa. Hänen mukaansa EU olisi voinut olla paljon aktiivisempi Venäjän suuntaan Valko-Venäjän tilanteesta ja yrittää painostaa Venäjän johtoa olemaan tukematta Lukashenkaa. Lisäksi EU:n asettamat sanktiot ovat olleet varsin symbolisia.

Protestoijat väsyneitä

Valkovenäläismies myöntää, että ihmiset ovat väsyneitä. Hän kuitenkin arvioi, että tulevalla viikolla protesteissa on edessä uusia käänteitä. Lukashenka on silloin kutsunut koolle niin sanotun "kansalaisten kokouksen". Tapaamiseen osallistuu eri osia Valko-Venäjän yhteiskunnasta, ja siellä on määrä keskustella maan tulevaisuudesta.