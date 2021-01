Amnesty: Valko-Venäjällä tehty yli 900 valitusta poliisin väärinkäytöksistä mielenosoituksissa, yhdestäkään ei ole aloitettu rikostutkintaa

Järjestön mukaan Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjä ei ole aloittanut oikeusprosesseja ihmisoikeusloukkauksista epäiltyjä viranomaisia vastaan. Lisäksi kanteluiden tekemistä on vaikeutettu muun maussa byrokraattisilla esteillä.

Syyttäjävirasto raportoi lokakuussa, että se on aloittanut mielenosoittajia vastaan yli 650 rikostutkintaa, kerrotaan Amnestyn tiedotteessa. Järjestö kertoo, että yli 200 mielenosoittajaa vastaan on nostettu syytteet mellakoinnista ja poliisin väkivaltaisesta vastustamisesta. Tiedotteessa todetaan kansalaisjärjestöjen kertoneen, että rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan on nostettu lukuisia oikeusjuttuja poliittisin tai tekaistujen syytteiden perusteella.