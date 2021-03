Saitko pankista tällaisen viestin? Poliisilta vakava varoitus – aiheutettu satojen tuhansien vahingot

Pohjanmaan poliisille on tehty alkuvuoden aikana useita rikosilmoituksia pankin nimissä tehdyistä huijauksista. Ilmoitusten mukaan ihmisten tileiltä on siirretty ulkomaille huomattavia summia rahaa.

Tapahtumilla yhtenäinen tekotapa

Tutkinnassa on selvinnyt, että tapahtumilla on ollut yhtenäinen tekotapa.

– Asianomistajalle on lähetetty Aktian tai POP-pankin nimissä sähköpostiviesti, jossa on ilmoitettu, että verkkopankkiin on tullut uusi viesti. Sähköpostiviestissä on ollut linkki, jota seuraamalla on ihminen ohjautunut internetsivustolle, joka näyttää ulkoisesti samanlaiselta pankin aidon verkkopankin kanssa, poliisi kertoo tiedotteessaan.