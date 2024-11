Nainen sai aamuyöllä viestin pankin nimissä ja menetti 40 000 euroa – hovioikeudelta päätös

Itä-Suomen hovioikeus on pitänyt voimassa tuomion, jossa pankki määrättiin korvaamaan yli 40 000 euroa naiselle, joka oli syöttänyt pankkitunnuksensa huijaussivustolle.

Nainen sai aamuyöllä viestin

Jutussa on kyse tapahtumista elokuussa 2021.

Nainen kertoi menneensä paniikkiin

Hovioikeus: Huijaus oli ammattimainen

– (Naiselle) on ulkopuolisen toimesta luotu kiireelliseltä vaikuttava ja nopeita toimenpiteitä edellyttävä tilanne, joka on perustunut virheellisiin ja erehdyttäviin tietoihin. Tilanne ei siten rinnastu sellaisiin tapauksiin, joissa pankkipalveluiden käyttäjä on oman huolimattomuutensa johdosta kiireettömässä tilanteessa päätynyt esimerkiksi hakukoneiden kautta valepankin sivuille, , hovioikeus kirjoitti tuomiossaan.