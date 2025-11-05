Poliisi on kuulustellut yhden salakatselusta epäillyn henkilön.
Pohjanmaalla Pietarsaaressa poliisi tutkii epäiltyä salakatselutapausta. Epäilty tapaus on tapahtunut ammattikoulu Optiman opiskelija-asunnoilla.
Poliisin mukaan ulkopuolisen asentamat kamerat löytyivät oppilasasuntolakiinteistön yhteisistä tiloista tiistaina 28. lokakuuta.
– Poliisi on kuulustellut yhden rikoksesta epäillyn henkilön, joka on myöntänyt asentaneensa kamerat, sanoo tutukinnanjohtaja rikoskomisario Juho Holmström tiedotteessa.
Kuulustelun lisäksi poliisi on tehnyt kotietsintöjä muun muassa epäillyn kotiin ja takavarikoinut erilaisia elektronisia laitteita.