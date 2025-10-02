Epäilty henkirikos tapahtui Espoon keskuksessa torstaina alkuillasta.
Hätäkeskukseen ilmoitettiin ulkotiloissa Espoon keskuksessa tapahtuneesta väkivallanteosta noin puoli seitsemältä torstai-iltana, poliisi kertoo tiedotteessa.
Poliisipartiot löysivät tapahtumapaikalta elottoman täysi-ikäisen henkilön, joka menehtyi elvytysyrityksistä huolimatta.
Poliisi ei tarkenna, millaista väkivaltaa uhriin kohdistettiin. Poliisi kertoo jatkavansa tapahtumien kulun selvittämistä.
Poliisi on ottanut teosta epäiltynä yhden täysi-ikäisen henkilön. Asiaa tutkitaan tappona.