Poliisi tutkii: 7-vuotias kertoi aikuisten miesten tarjonneen satoja euroja ja houkutelleen mukaansa hotelliin Kankaanpäässä

Rikoskomisario Marko Peltonen Lounais-Suomen poliisista kertoo, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus, ja että asiaa tutkitaan lapsen houkuttelemisena seksuaaliseen tarkoitukseen.

Hänen mukaansa tapauksen tutkinta on vasta alkuvaiheessa, eikä asiasta ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

Poliisi on kuullut 7-vuotiasta ennen kuin tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus, mutta Peltosen mukaan lasta on tarkoitus puhuttaa vielä uudestaan.