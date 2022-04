Poliisi: Susi seurasi koiraa ulkoiluttanutta Vaasassa – pääsi turvaan läheiseen taloon

– Yksi susista on muutaman minuutin ajan seurannut koiranulkoiluttajaa, joka on päässyt turvaan läheiseen taloon, poliisi kertoo tiedotteessaan.

– Tapahtuneesta on kuvattu video. Sen perusteella voidaan todeta, että kyseessä on hyvin todennäköisesti susi. Sitä ei pystytä sanomaan onko Rantamaantiellä liikkunut susi mahdollisesti joku niistä yksilöistä, joita on nähty Sundomissa, poliisi kertoo.