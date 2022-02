Susien metsästys kuumentaa tunteita: "Tämä on mennyt pingisotteluksi"

– Kannattaa muistaa, että susia on Suomessa vain 300. Susi on edelleenkin erittäin uhanalainen, niitä on vähemmän kuin saimaannorppia. Jos susi ei saa elää erämaassa, missä se saa elää?

– Kuhmossa Saunajärven metsäpeurat ovat hävinneet. Metsäpeura on uhanalainen, toisin kuin susi. Suomen susikanta on tällä hetkellä suurin pitkään aikaan. Metsäpeuroja on enää muutama tuhat, mutta siitä ei jostain syystä puhuta, koska susi on mediaseksikkäämpi.