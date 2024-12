Espoon epäilty susilauma on riski lapsille, arvioi petoyhdyshenkilö – tässä hänen toimintaohjeensa

Kolme sutta tai villiä koiraeläintä liikkuu Pohjois-Espoossa asutuksen läheisyydessä. Petoyhdyshenkilö pitää tätä riskinä kotieläimille ja pikkulapsille.

Espoolaiset kohisevat sosiaalisessa mediassa susilauman liikkuvan keskellä asutusta. MTV Uutisten tavoittama Espoo-Kauniaisten riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Jukka Kirjavainen vahvistaa havainnot.

– Tämmöisiä havaintoja on tullut kyllä, että noin kolmen suden tai villin koiraeläimen porukka on Pohjois-Espoossa liikkunut. On löytynyt myös kauriiden ruhoja.

Esimerkiksi kokonaan irti raadelluista kauriin jaloista on julkaistu kuvia sosiaalisessa mediassa.

Susihavainnot ovat Espoon Pitkäjärven molemmilta puolilta, mutta tapaninpäivältä riistanhoitoyhdistys on kirjannut epäillyn havainnon myös Vantaan puolelta. Se, että Espoosta on havaintoja useammasta sudesta, on Kirjavaisen mukaan harvinaista.

– Aikaisempina vuosina on ollut talvisaikaan havaintoja enemmänkin yksittäisistä susista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun lauma on jäänyt pyörimään pidemmäksi aikaa asutuksen välittömään läheisyyteen.

Suomen riistakeskuksen Uudenmaan aluetoimisto tiedotti syyskuussa, että susien määrä vaikuttaa lisääntyneen Länsi-Uudellamaalla, johon myös Espoo kuuluu. Poliisikin on kuluvan vuoden aikana saanut aiempia vuosia enemmän havaintoilmoituksia susista. Alkusyksyn aikana poliisi teki kaksi suden karkottamispäätöstä.

Petoyhdyshenkilö: Kotieläimet tai lapset voivat olla vaarassa

Kun sudet liikkuvat asutuksen läheisyydessä, on asiaan suhtauduttava petoyhdyshenkilö Jukka Kirjavaisen mukaan vakavuudella. Kyseessä on kuitenkin suurpeto.

– Jos se ihmisasutuksen ympäristössä pyörii, kyllä siinä vahinkoriski kasvaa. Kotieläimet tai lapset saattavat olla vaarassa. Mutta jätetään poliisin harkintaan uhkakuvan arviointi.

Suden ihmisille tai omaisuudelle aiheuttamaa vaaraa arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Espoolaiset mielellään taivastelevat susihavaintojaan sosiaalisessa mediassa, mutta oikea paikka olisi ilmoittaa asiasta hätäkeskukseen.

– Virallisena kantana sanon, että kyllä ihan oikea toimintatapa on soittaa hätäkeskukseen, kun kohtuullisen tiiviisti asutulla alueella havaitsee susilauman liikkuvan. Se on täysin validi syy hätäkeskuspuheluun.

Jos susi kävelee vastaan, tee näin

Tärkeintä on siis soittaa hätäkeskukseen, jos susi tulee asutuksen läheisyydessä vastaan. Esimerkiksi koiraa ulkoilutetaan tavallisesti juuri sellaiseen aikaan, jolloin susi voi olla liikkeellä.

Koira ärsyttää sutta.

– Jos tilanne eskaloituu, voi vaikka kepillä tai karahkalla huitoa sutta kohti, toteaa Kirjavainen.

Jos tilanne on turvallinen, kannattaa epäillystä sudesta ottaa valokuvia ja videoita tunnistamisen helpottamiseksi ja todistusaineistoksi.

– Totta kai se helpottaa jatkotoimia. Pystytään arvioimaan, että mitä siellä ihan oikeasti on nähty.

Kuvia voi myös ottaa lumessa tai kurassa näkyvistä jäljistä.

– Kuvista olisi hyvä nähdä mittakaava. Jäljen viereen voi laittaa oman kengän tai hanskan. Silloin jäljen kokoluokkaa on helpompi arvioida, neuvoo petoyhdyshenkilö Jukka Kirjavainen.

Katso ylhäältä videolta, millaisia valokuvia lauman liikkeistä on Espoossa otettu!