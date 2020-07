Poliisi etsi julkisesti uhreja seksuaalirikostapauksessa Helsingissä – kolme uutta rikosepäilyä ilmi

– Yhteydenottoja on tullut toistakymmentä, ja niitä on tarkisteltu ja selvitelty, kertoo rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista tiedotteessa.

Yhteydenottojen perusteella on selvinnyt kolme uutta rikosepäilyä. Niiden osalta esitutkinta on alkuvaiheessa.

Epäilty pyrkinyt seksuaaliseen kontaktiin, poliisi arvioi

Poliisi kertoi heinäkuun alussa, että mies on yrittänyt saada kontaktia satunnaisten vastaantulijoiden kanssa. Poliisi arvioi, että miehen tarkoituksena on ollut päästä seksuaaliseen kontaktiin heidän kanssaan. Joissain tapauksissa mies on poliisin mukaan kosketellut, halannut tai esimerkiksi videoinut tyttöjä.