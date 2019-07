Tiedot täsmentyvät: "Enolla" mahdollisesti kaksi uutta uhria – miehen epäillään raiskanneen ja hyväksikäyttäneen lapsia Helsingin Laajasalossa

MTV Uutiset kertoi uusista yhteydenotoista maanantaina. Sittemmin kahta henkilöä on kuulusteltu mahdollisina uusina rikoksen uhreina.

– Yhteydenottoja on tullut tiedotteen julkaisemisen jälkeen useita kymmeniä. Toistaiseksi kahta ihmistä on kuulusteltu heihin mahdollisesti kohdistuneen rikoksen vuoksi, kertoo tutkinnanjohtaja Saara Asmundela.

Poliisi julkaisi maanantaina kuvan epäillystä miehestä, joka on nuorten keskuudessa tunnettu nimellä "Eno". Poliisin mukaan seksuaalirikokset ovat tapahtuneet miehen kotona Helsingin Laajasalossa, missä hän on tarjonnut nuorille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä. Seksuaalisen väkivallan uhriksi on joutunut ainakin 12 alaikäistä tyttöä, poliisi kertoi maanantaina.